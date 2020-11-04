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При столкновении автобуса со зданием вуза в Новгороде погибли двое

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Рейсовый автобус врезался в здание Новгородского университета, восемь человек пострадало, один погиб сообщили журналистам в пресс-службе МЧС России.

"В 21:50 поступила рейсовый автобус совершил наезд на здание Новгородского государственного университета. По предварительной информации, в автобусе находилось 26 человек. 9 пострадало, из них один погиб", - сказали в ведомстве.

В региональном УМВД "Интерфаксу" в свою очередь сообщили, что при съезде рейсового автобуса с виадука в Великом Новгороде погибли два человека.

"Информация о ЧП на Большой Санкт-Петербургской улице поступила оперативным службам около 21:45", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, пассажирский автобус съехал с насыпи виадука над железнодорожными путями с высоты в несколько метров и врезался в здание государственного университета.

В МЧС добавили, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, остальные на обследовании.

Новгородская область

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