Рассмотрение иска банка "Восточный" к Baring Vostok и Калви отложено

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Амурской области по просьбе сторон отложил до 12 ноября рассмотрение иска банка "Восточный" к Evison Holdings Limited (подконтрольна Baring Vostok) и гражданину США Майклу Калви о взыскании 8,8 млрд рублей убытков, сообщил корреспондент "Интерфакса".

О коротком перерыве попросили представители банка "Восточный", участвовавшие в заседании онлайн, а также представитель ответчика Evison Олег Койда, который был в зале суда. Койда уточнил, что стороны "не успели уладить технические нюансы для мирного урегулирования спора".

28 октября стало известно, что "Финвижн Холдингс" Артема Аветисяна и Evison Holdings подписали мировое соглашение по корпоративному спору вокруг банка "Восточный". Они договорились отозвать все иски из всех судов, на что может уйти около двух месяцев. На уголовном деле Майкла Калви и других представителей Baring Vostok соглашение не сказалось.

Гражданский иск к фигурантам дела был подан в феврале 2019 года, поскольку банк был признан потерпевшим по уголовному делу о мошенничестве, возбужденному в отношении сотрудников инвестиционного фонда Baring Vostok и его основателя, гражданина США Майкла Калви. Иск был подан спустя шесть дней после возбуждения уголовного дела.

О существовании этого иска стало известно в декабре 2019 года, эта информация прозвучала в Мосгорсуде. Адвокат Калви Дмитрий Клеточкин тогда объяснил, что сумма исковых требований соответствует сумме изначального установленного следствием и впоследствии вмененного фигурантам дела ущерба - 2,5 млрд рублей.

Суть претензий сводится к искажению ответчиками финансовой отчетности. Подробности исковых требований оглашены не были. По заявлению истца, ответчики нарушили правовой акт по формированию резервов банка на возможные потери по ссудам. В результате возникла необходимость дорезервирования из собственных средств банка.

В июле 2019 года "Восточным" был подан подобный же иск на 9,8 млрд рублей к Evison и Калви. Претензии связаны со сделками с "Национальной службой взыскания" (убыток оценивался в 1,083 млрд рублей), погашением кредита компанией Croushi Enterprises Limited за счет передачи банку его собственных субординированных облигаций (0,5 млрд рублей) и увольнением бывших сотрудников Юниаструм банка (присоединен к "Восточному" в начале 2017 года, убыток - 8,192 млрд рублей).

"Восточный" требовал возмещения убытков с Evison, потому что в спорный период компания являлась мажоритарным акционером банка. Калви был указан ответчиком, так как в период совершения недобросовестных, по оценке истца, сделок и действий являлся конечным бенефициаром группы Baring Vostok и мог определять действия "Восточного" через Evison.

Сейчас банк "Восточный" контролируется бывшими акционерами Юниаструм банка. В мае прошлого года Арбитражный суд Амурской области обязал Evison исполнить колл-опцион "Финвижн холдингс" на 9,99% акций (соглашение, которое было достигнуто в рамках сделки по присоединению Юниаструм банка к "Восточному"). После списания в июне 2019 года в пользу "Финвижн" пакета спорных акций Baring Vostok утратил контроль над банком "Восточный".