В Кремле не стали комментировать выборы в США из-за отсутствия ясности

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - В Кремле предпочитают дождаться ясности в вопросе с выборами президента США, прежде чем будут комментировать эту тему, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Сейчас подведение итогов выборов в США и ситуация, которая складывается, не дают возможности каким-то образом это комментировать", - сказал он журналистам.

Его внимание также обратили на сообщение белорусских СМИ о том, что в ходе состоявшегося в среду телефонного разговора президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко обсуждалась ситуация в США, и поинтересовались, в каком контексте затрагивался этот вопрос.

"Что касается вчерашнего разговора, то, да, был обмен мнениями двух президентов о том, что происходит на выборах в Америке", - ответил Песков.

Он также предпочел не комментировать отсутствие заявлений США в последние дни о российском вмешательстве в выборы.

"Всё, касающееся нашей страны, к сожалению, воспринимается как красная тряпка для быка в Соединенных Штатах. Поэтому давайте сейчас не будем ничего комментировать", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, расценивают ли в Кремле как позитивный сигнал отсутствие заявлений о российском вмешательстве в ходе нынешних выборов в США.

Как подчеркнул пресс-секретарь президента, "наверное, американцы сами должны разобраться со своими делами".