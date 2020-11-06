Юристы ФБК обжалуют проведение обысков в московском офисе

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Юристы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) обратятся с жалобой на проведение обысков, которые ранее в четверг прошли в московском офисе и в студии "Навальный.Live", сообщила юрист фонда Любовь Соболь.

"Мы будем обжаловать незаконные действия и фиксировать их", - сказала Соболь в эфире YouTube-канала "Навальный.Live".

По ее словам, сотрудники ФБК не получали постановлений на обыск и возбуждение нового уголовного дела.

"Судя по той информации, которую мы читаем в СМИ, обыски связаны с возбуждением нового уголовного дела против директора ФБК Ивана Жданова о неисполнении судебного решения, и дело связано с невыплатой 29 млн рублей Евгению Пригожину", - добавила Соболь.

Ранее в четверг Жданов сообщил, что в здании фонда проводится обыск.

Позднее столичное управление Федеральной службы судебных приставов подтвердило проведение следственных действий в ФБК в связи с возбуждением уголовного дела в отношении его директора. "5 ноября 2020 года возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 315 УК РФ "Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта" в отношении директора НО "Фонд борьбы с коррупцией", - сказали в ведомстве.

Там не уточнили о неисполнении какого решения суда идёт речь.

В свою очередь пресс-секретарь Алексея Навального - Кира Ярмыш сообщила в твиттере, что обыски также проходили в студии "Навальный.Live".

ФБК - НКО, созданная Навальным в сентябре 2011 года. Основной деятельностью организации заявлены расследования, раскрытия коррупционных схем и пресечения коррупции в высших органах российской власти.

Год назад в ФБК, а также в региональных штабах Навального провели ряд обысков, связанных с уголовным делом об отмывании денег. Каждый раз в фонде изымали технику - компьютеры и аппаратуру для съемок.

Минюст РФ включил ФБК в реестр НКО-иноагентов 9 октября 2019 года после того, как в ходе проверки было выявлено получение фондом нескольких траншей из Испании и США на сумму более 140 тысяч рублей. В ФБК отрицают факт иностранного финансирования, обжаловали решение ведомства в судебном порядке.