Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:04Заразились
на 05.11В России 1 712 858+19 404В мире 48 090 690+685 295

Юристы ФБК обжалуют проведение обысков в московском офисе

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Юристы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) обратятся с жалобой на проведение обысков, которые ранее в четверг прошли в московском офисе и в студии "Навальный.Live", сообщила юрист фонда Любовь Соболь.

"Мы будем обжаловать незаконные действия и фиксировать их", - сказала Соболь в эфире YouTube-канала "Навальный.Live".

По ее словам, сотрудники ФБК не получали постановлений на обыск и возбуждение нового уголовного дела.

"Судя по той информации, которую мы читаем в СМИ, обыски связаны с возбуждением нового уголовного дела против директора ФБК Ивана Жданова о неисполнении судебного решения, и дело связано с невыплатой 29 млн рублей Евгению Пригожину", - добавила Соболь.

Ранее в четверг Жданов сообщил, что в здании фонда проводится обыск.

Позднее столичное управление Федеральной службы судебных приставов подтвердило проведение следственных действий в ФБК в связи с возбуждением уголовного дела в отношении его директора. "5 ноября 2020 года возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 315 УК РФ "Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта" в отношении директора НО "Фонд борьбы с коррупцией", - сказали в ведомстве.

Там не уточнили о неисполнении какого решения суда идёт речь.

В свою очередь пресс-секретарь Алексея Навального - Кира Ярмыш сообщила в твиттере, что обыски также проходили в студии "Навальный.Live".

ФБК - НКО, созданная Навальным в сентябре 2011 года. Основной деятельностью организации заявлены расследования, раскрытия коррупционных схем и пресечения коррупции в высших органах российской власти.

Год назад в ФБК, а также в региональных штабах Навального провели ряд обысков, связанных с уголовным делом об отмывании денег. Каждый раз в фонде изымали технику - компьютеры и аппаратуру для съемок.

Минюст РФ включил ФБК в реестр НКО-иноагентов 9 октября 2019 года после того, как в ходе проверки было выявлено получение фондом нескольких траншей из Испании и США на сумму более 140 тысяч рублей. В ФБК отрицают факт иностранного финансирования, обжаловали решение ведомства в судебном порядке.

Москва ФБК

Новости по теме

Новости

Количество трудовых мигрантов в России за год уменьшилось почти на четверть

Что произошло за день: четверг, 5 ноября

Пандемия коронавируса

Проценко спрогнозировал выход из пандемии COVID-19 к июню 2021 года

Проценко спрогнозировал выход из пандемии COVID-19 к июню 2021 года

Министр здравоохранения Омской области уволена после ЧП со скорыми

Министр здравоохранения Омской области уволена после ЧП со скорыми

Грядущая зима в России будет холоднее прошлогодней

Пандемия коронавируса

В зданиях мэрии Москвы заработала система check in

Пандемия коронавируса

Инфекционист назвала возможным одновременное заражение гриппом и коронавирусом

Песков подтвердил проработку вопроса о продаже Минску нефтяного месторождения

Песков подтвердил проработку вопроса о продаже Минску нефтяного месторождения
Пандемия коронавируса

Главный пульмонолог допустил ложноотрицательные результаты у трети тестов

Оплатить проезд в транспорте Подмосковья с января можно будет картой "Тройка"

Оплатить проезд в транспорте Подмосковья с января можно будет картой "Тройка"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');