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ФБК обжалует в ЕСПЧ проведение обысков в московском офисе 5 ноября

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), основанный российским оппозиционером Алексеем Навальным, планирует обжаловать в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) проведение обысков в московском офисе фонда и в студии "Навальный.Live" 5 ноября.

"Да, планируем пожаловаться на эти обыски в ЕСПЧ", - сказал "Интерфаксу" в понедельник директор ФБК Иван Жданов. По предварительной оценке, отметил он, ущерб от обысков в московском офисе ФБК и в студии "Навальный.Live", проведенных 5 ноября, составил более 2 млн рублей. Жданов сообщил, что в настоящее время подсчет суммы материального ущерба продолжается.

Ранее юрист фонда Любовь Соболь в эфире YouTube-канала "Навальный.Live" заявляла, что ФБК будет обжаловать проведение обысков. По ее словам, сотрудники фонда не получали постановлений на обыск и возбуждение нового уголовного дела.

"Судя по той информации, которую мы читаем в СМИ, обыски связаны с возбуждением нового уголовного дела против директора ФБК Ивана Жданова о неисполнении судебного решения, и дело связано с невыплатой 29 млн рублей Евгению Пригожину", - сообщала Соболь.

Обыски в ФБК

В четверг, 5 ноября, Жданов сообщил, что в здании фонда проводится обыск. Позднее столичное управление Федеральной службы судебных приставов подтвердило проведение следственных действий в ФБК в связи с возбуждением уголовного дела в отношении его директора.

"5 ноября 2020 года возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 315 УК РФ "Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта" в отношении директора НО "Фонд борьбы с коррупцией", - сказали в ведомстве. Там не уточнили о неисполнении какого решения суда идёт речь.

Позднее адвокат "Апологии протеста" Мансур Гильманов сообщил, что по окончании обысков из офиса забрали технику. При этом адвокат отметил, что его с коллегами не пустили присутствовать во время обысков и узнать, о каком деле идет речь не удалось.

В свою очередь, пресс-секретарь Алексея Навального - Кира Ярмыш - сообщила в твиттере, что обыски также проходили в студии "Навальный.Live".

ФБК - НКО, созданная Навальным в сентябре 2011 года. Основной деятельностью организации заявлены расследования, раскрытия коррупционных схем и пресечения коррупции в высших органах российской власти.

Год назад в ФБК, а также в региональных штабах Навального провели ряд обысков, связанных с уголовным делом об отмывании денег. Каждый раз в фонде изымали технику - компьютеры и аппаратуру для съемок.

Минюст РФ включил ФБК в реестр НКО-иноагентов 9 октября 2019 года после того, как в ходе проверки было выявлено получение фондом нескольких траншей из Испании и США на сумму более 140 тысяч рублей. В ФБК отрицают факт иностранного финансирования, обжаловали решение ведомства в судебном порядке.

Иван Жданов ФБК ЕСПЧ Любовь Соболь Алексей Навальный

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