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Берлин и Москва обменялись упреками в непредоставлении данных по Навальному

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Россия предоставила Германии не всю информацию по ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным и не открыла расследование по факту его госпитализации, заявил "Интерфаксу" представитель министерства юстиции Германии Штефан Циммерманн.

"Чтобы мы начали предоставлять информацию, нужно, чтобы Россия открыла расследование", - сказал он.

В настоящий момент, по его словам, по этому делу между РФ и Германией ведется служебная переписка. "Четыре запроса о правовой помощи со стороны РФ поступили в Германию и переданы на рассмотрение берлинской юстиции", - уточнил он.

Ранее в пятницу официальный представитель Генпрокуратуры РФ Андрей Иванов заявил, что отсутствие необходимой информации от властей Германии по ситуации с госпитализацией Навального не позволяет российским компетентным органам прийти к окончательным выводам погоспитализации оппозиционера, "поскольку в результате экспертных исследований, проведенных на территории РФ, каких-либо отравляющих веществ не обнаружено".

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Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию.

С 22 августа по решению семьи Навальный проходил лечение в клинике Charite в Берлине. Сейчас он проходит реабилитацию в Германии.

Российские медики установили, что возможной причиной состояния Навального стало нарушение углеводного обмена с обострением хронического панкреатита с нарушением внешне- и внутрисекторной функции. Отравляющих веществ в организме оппозиционера российские специалисты не обнаружили.

Вместе с тем, немецкие специалисты 24 августа сообщили, что состояние оппозиционера было вызвано интоксикацией "субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы". Канцлер Германии Ангела Меркель 2 сентября заявила, что речь идет о нервнопаралитическом боевом веществе из группы "Новичок".

В Организации по запрещению химического оружия 6 октября сообщили, что Навальный был отравлен разновидностью нервнопаралитического вещества "Новичок", которая не значится в списках приложения о химических веществах к Конвенции о запрещении химоружия.

Семья и соратники Навального настаивают на версии об отравлении оппозиционера и причастности к ней российских властей, но власти это отвергают.

Хроника 20 августа – 06 ноября 2020 годаНавальный попал в больницу
Германия Россия Алексей Навальный

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