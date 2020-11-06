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Генпрокуратура не удовлетворена ответом ФРГ на запросы по Навальному

Без данных ФРГ о якобы найденном веществе российская сторона не может окончательно выяснить, что случилось с политиком

Генпрокуратура не удовлетворена ответом ФРГ на запросы по Навальному
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Генпрокуратура России 30 октября получила от компетентных органов Германии ответ на один из запросов о правовой помощи по ситуации с политиком Алексеем Навальным, но в ответе не было разъяснений по существу, заявил представитель надзорного ведомства Андрей Иванов.

Навальный попал в больницу

В ответе были "обращения о предоставлении дополнительных разъяснений и информации по поводу проводимого в Российской Федерации расследования обстоятельств госпитализации Навального А.А", отметил он. По его словам, российская сторона направила в Германию "необходимые разъяснения российского законодательства и информацию о результатах проведенных на территории Российской Федерации процессуальных действий".

"При этом ни на один из поставленных ранее российской стороной вопросов разъяснения по существу не даны", - сказал Иванов.

Исходя из характера полученного ответа "можно констатировать, что до настоящего времени запросы Генеральной прокуратуры Российской Федерации остаются не исполненными", отметил представитель ведомства.

"Подобное затягивание иностранными коллегами исполнения запросов о правовой помощи вызывает сожаление, фактически лишает компетентные органы Российской Федерации возможности достоверно установить обстоятельства произошедшего", - сказал Иванов.

"Отсутствие соответствующей информации германской стороны не позволяет правоохранительным органам Российской Федерации сделать окончательный вывод по обстоятельствам госпитализации Навального, поскольку в результате экспертных исследований, проведенных на территории Российской Федерации, каких-либо отравляющих веществ не обнаружено", - заявил он.

Иванов добавил, что у германской стороны снова запросили информацию о веществе и его химическом составе, которое якобы обнаружили в организме Навального германские эксперты.

Всего в период с 27 августа по 28 сентября в Федеральное ведомство юстиции ФРГ направлены четыре запроса о правовой помощи, отметил он.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа при перелете из Томска в Москву. Он впал в кому. Его экстренно госпитализировали в токсикологическую реанимацию в Омске. Его соратники заявили, что он отравлен, и направили в СК заявление о возбуждении уголовного дела о посягательстве на жизнь общественного деятеля.

После этого омские врачи много раз заявили, что следов отравляющих веществ в организме пациента не обнаружено. По их версии, у него произошло нарушение углеводного обмена. 22 августа они разрешили вывезти его в Берлин на лечение. В России доследственную проверку случившегося с политиком до сих пор проводит транспортная полиция Томска. Оснований для возбуждения уголовного дела полицейские до сих пор не нашли, однако проверка не завершилась и Навальному до сих пор не вернули одежду, в которой он был госпитализирован.

Врачи берлинской клинике Charite 24 августа сказали, что Навальный перенес воздействие веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. 2 сентября правительство Германии заявило, что военные эксперты установили, что он был отравлен боевым нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок". Эти данные подтвердили лаборатории во Франции и Швеции, а затем - лаборатории, аккредитованные при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Представители руководства Германии отмечали, что отравление произошло в России и у российской стороны есть все, что нужно для расследования случившегося.

Москва отвергает обвинения в причастности к производству или использованию запрещенного химоружия. Выводы Германии и ОЗХО в России называют бездоказательными и политически ангажированными.

5 ноября в телефонном разговоре с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом глава российского МИД Сергей Лавров выразил надежду, что Берлин "воздержится от дальнейшей искусственной политизации всей этой ситуации, наносящей серьёзный ущерб российско-германским отношениям". Он также "в очередной раз подчеркнул неприемлемость позиции Берлина, который отказывается выполнять свои международно-правовые обязательства, вытекающие из Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 года, и по Конвенции о запрещении химического оружия".

Хроника 20 августа – 06 ноября 2020 годаНавальный попал в больницу
Генпрокуратура Германия Алексей Навальный Андрей Иванов Омск Томск ОЗХО МИД

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