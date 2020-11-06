Навальный отрицает, что у него панкреатит

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Политик Алексей Навальный отвергает версию транспортной полиции и российских врачей, по которой он впал в кому в августе из-за обострения панкреатита. Он написал об этом в твиттере, отметив, что "уже устал смеяться".

"Я каждый год проходил медицинский чекап и есть мои анализы на несколько лет. На 20 августа 2020 года я был совершенно здоров", - заявил он.

Политик добавил, что утверждения МВД о том, что его жена Юлия рассказывала врачам о его диете, не соответствуют действительности: "Они просто берут и придумывают ее слова."

Ранее в пятницу управление МВД на транспорте по Сибирскому федеральному округу заявило, что многократные исследования подтвердили, что у Навального в августе произошло нарушение углеводного обмена, это основной диагноз. Сопутствующим диагнозом они назвали хронический панкреатит с нарушением внешне- и внутрисекреторной функции и обострением. Отравление не подтвердилось. В анализах, на одежде и вещах, к которым мог прикасаться Навальный в Томске, следов отравляющих веществ не нашли.

"Супруга Навального сообщила медработникам, что муж ограничивал себя в еде, в течение 3-5 дней его беспокоил дискомфорт после приема пищи, питание носило нерегулярный характер. Супруга также предположила, что причинами недомогания могли стать диеты пациента, направленные на снижение веса", - говорилось в пресс-релизе.

В полиции отметили, что сопровождавшие Навального в Томске соратники - Владлен Лось, Мария Певчих и Георгий Албуров - "организованно изъяли из номера гостиницы, в котором проживал Навальный, три пластиковые бутылки из-под воды". После этого Лось и Албуров делали противоречивые заявления о судьбе этих вещей. Теперь они уклоняются от явки к следователю и от дачи пояснений, "а их действия свидетельствуют о хорошо спланированной провокации".

"При этом неясно, была ли одна из этих бутылок вывезена в Федеративную Республику Германия, в том числе с учетом того, что аналогичная бутылка с водой приобретена Певчих в аэропорту Толмачево (г. Новосибирск) при вылете в г. Омск", - говорилось в пресс-релизе.

Проверка случившегося с Навальным продолжается.

Ранее в этот же день сообщение по теме выпустила и Генпрокуратура. Ее представитель отметил, что Германия дала ответ на один из четырех запросов о правовой помощи по ситуации с Навальным, но по сути ничего полезного не сообщила. Это мешает российским компетентным органам достоверно установить, что же случилось с политиком. Российскую сторону интересует информация об отравляющем веществе, об обнаружении которого заявили германские эксперты.