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Путин объяснил невозможность завести дело по происшествию с Навальным

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что проверка по ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным проводится, но в рамках уголовного дела в России это сделать невозможно, поскольку нет материалов.

"Теперь по поводу этих резонансных дел, по поводу отравления известного фигуранта. Проверка проводится. Просто мы не можем в рамках уголовного дела это делать, потому что нет материалов", - сказал Путин на встрече с Советом по правам человека (СПЧ).

Он отметил, что прокуратура РФ неоднократно обращалась к своим коллегам с просьбой прислать хотя бы письменное официальное заключение по результатам их исследования. "А по большому счету надо бы допустить наших специалистов, о чем я говорил и просил это сделать, наших специалистов допустить для совместной работы. Наши готовы приехать за границу - и во Францию, и в Германию, и в Нидерланды, к специалистам, которые утверждают, что там отравляющие боевые вещества найдены. Никто же нас не приглашает", - сказал Путин.

При этом он напомнил, что Россия пригласила специалистов к себе. "К нам не едут. Официальных материалов не дают. Биологических материалов не дают. Что нам делать-то?" - отметил президент.

Навальный впал в кому 20 августа на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Его экстренно госпитализировали в Омске, а затем перевезли на лечение в Берлин. 2 сентября правительство Германии, ссылаясь на исследование военных экспертов, объявило, что оппозиционера отравили ядом из группы "Новичок". Россия неоднократно опровергала эти обвинения.

Владимир Путин Алексей Навальный СПЧ

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