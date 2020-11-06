Росстат заявил о росте смертности от COVID-19 на четверть в сентябре

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Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Смертность от коронавируса в сентябре увеличилась на четверть по сравнению с августом этого года, сообщил Росстат.

Согласно опубликованной статистике, всего в качестве причины смерти коронавирус был выявлен у 9 798 человек. Как основная причина смерти - у 5 199 человек, из них у 870 коронавирус пока не был идентифицирован, но является вероятной причиной смерти. А неосновной причиной смерти он стал у 4 599 человек, при этом оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений у 1 401 из них.

Количество смертей россиян от коронавируса в августе снизилось по сравнению с июлем на треть, сообщал ранее Росстат.

По обновленным данным за август, коронавирус как основная и неосновная причина смерти был выявлен у 7 673 человек. Как основная причина смерти - в 4 018 случаях (при этом у 582 вирус не был идентифицирован, но назван вероятной причиной смерти), а неосновная - в 3 655 случаях (существенное влияние вируса отмечено в 1 184 случаях). Приведенные в начале октября Росстатом данные за август до уточнения были в среднем чуть ниже.