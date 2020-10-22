Рост смертности в РФ от COVID и недостатка помощи другим пациентам оценили в 20%

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Коронавирус и "переключение" врачей на лечение пациентов с этим заболеванием повлияло на увеличение смертности примерно на 20%.

Такие оценки привел президент Общества специалистов по сердечной недостаточности, директор Клиники госпитальной терапии им. Остроумова Сеченовского университета Юрий Беленков.

"Насколько увеличилось количество инсультов в результате COVID-19, можем сказать года через два, когда подведем итоги. По всем "пилотным" подсчетам, ситуация, которая окружает COVID-19, увеличивает смертность примерно на 20%. Из них именно "ковидовских" - максимум 8%, а в принципе, думаю, скорее всего 5%", - сказал Беленков на пресс-конференции.

То есть, отметил он, "12-15% - это прирост других заболеваний, вернее, заболеваний, которые могут быть спровоцированы COVID-19".

По словам Беленкова, на это повлияли: "изоляция, люди сидели три месяца дома, физическая активность минимальная, холодильник близко, помощь специализированная далеко". Также он напомнил, что влияние на здоровье оказало и психологического состояние людей.

Кроме того, Беленков напомнил, что весной для помощи пациентам с коронавирусом были перепрофилированы четыре клиники Сеченовского университета, а сейчас - только две, пока хватает запаса резервных коек, разворачиваемых Москвой.

"Благодаря этому пока можем сохранить классические клиники, оказывающие помощь по другим профилям. Тогда (весной) недостаток, трудности со специализированной помощью повлияли на смертность", - сказал Беленков.

По данным Росстата, в июне нынешнего года в России умерли на 25 тыс. больше человек, чем в июне прошлого года: 162 тыс. по сравнению с 137 тыс. (почти на 16%).

"В июне 2020 года в стране умерло 162 тыс. 758 человек (в июне 2019 года - 137 тыс. 237 человек)", - говорится в сообщении Росстата.

За первое полугодие 2020 года число умерших составило 946 539 человек (за аналогичный период прошлого года - 918 503 человека). Рост смертности за шесть месяцев 2020 года по сравнению с январем-июнем 2019 года составил 3,1%, отмечают в Росстате.