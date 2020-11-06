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В Москве за сутки умерли 75 пациентов с коронавирусом

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Еще 75 пациентов с диагнозом пневмония и положительным результатом тестов на коронавирус скончались в Москве за сутки, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

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Общее количество умерших от коронавируса в Москве увеличилось с 7 140 до 7 215.

Накануне столичный оперштаб сообщил о смерти 69 пациентов с коронавирусом.

В Москве всего с начала пандемии зафиксировано 456 689 случаев COVID-19, выздоровели 332 984 человека.

За последние сутки в Москве выявлено 6 253 новых случая заражения коронавирусом. Этот показатель близок к абсолютному антирекорду.

Москва Коронавирус

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