Ефремов этапирован в колонию Белгородской области

Михаил Ефремов Фото: Пресс-служба Мосгорсуда/ТАСС

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Осужденный к семи с половиной годам колонии актер Михаил Ефремов отправлен к месту отбывания наказания в колонию в Белгородскую область.

"Ефремов этапирован в Белгородскую область для дальнейшего отбытия наказания", - сообщил "Интерфаксу" в пятницу вечером ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.

Позднее в ОНК Москвы добавили, что Ефремов, как ожидается, будет отбывать наказание в Белгородской области в той же колонии, где сидели футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин.

В Белгородской области расположены пять исправительных колоний, из них только одна - ИК-4 в городе Алексеевка - предназначена для впервые осужденных мужчин. В прошлом году в этой колонии отбывали наказание по делу о драках футболисты Мамаев и Кокорин.

Пресненский суд Москвы 8 сентября приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, а также на три года лишил его права управлять транспортным средством. 22 октября Мосгорсуд смягчил наказание до семи с половиной лет. Актер признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ).

Изначально сообщалось, что Ефремов будет отбывать наказание в хозотряде московского СИЗО, однако сегодня пресс-бюро столичного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) заявило, что осужденный отправлен для отбывания наказания, не назвав конкретное исправительное учреждение.

ДТП с участием актера произошло 8 июня на Садовом кольце в Москве. Ефремов на своем джипе "Гранд-Чероки" выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель Сергей Захаров, который был за рулем фургона, погиб. В момент аварии артист был в состоянии опьянения. Его джип, как установило следствие, был исправен.