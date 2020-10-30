Ефремов останется отбывать наказание в хозотряде московского СИЗО

Михаил Ефремов Фото: Пресс-служба Мосгорсуда/ТАСС

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Осужденный за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов останется отбывать наказание в хозотряде при следственном изоляторе-5 в Москве.

"Михаил Ефремов решил остаться отбывать наказание в отряде хозяйственного обслуживания СИЗО-5. На мой взгляд, это лучший для него выбор. Мы посещали помещения хозотряда, там, я думаю, лучше, чем в колонии", - сказала член Общественный наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович "Интерфаксу" в пятницу.

Она уточнила, что если актера еще не перевели в отряд, то он будет переведен туда в ближайшее время. По словам правозащитницы, хозотряд располагается в соседнем с СИЗО здании.

"В хозотряде осужденные живут не в камерах, а в комнатах, они имеют право на ежевечерние звонки. Имеют свидания с родными. Да и с медициной в СИЗО-5 и вообще в Москве все-таки лучше, чем в чувашской колонии", - пояснила Литвинович.

Она уточнила, что Ефремову придется выполнять работу, которую ему определит руководство СИЗО. По словам Литвинович, в СИЗО-5 есть зал, в котором проходят различные культурные мероприятия для сотрудников и хозотряда.

"Так что Ефремов, действительно, сможет там выступать перед публикой, читать пьесы и даже, если получится, создать тюремный театр", - сказала она.

При этом, член ОНК отметила, что практически 100% работающих в хозотряде освобождаются условно-досрочно. "Я думаю, и Ефремов выйдет раньше", - сказала Литвинович.

Смертельное ДТП с участием Ефремова

Пресненский суд Москвы 8 сентября приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима с лишением права управлять транспортным средством на три года. 22 октября Мосгорсуд снизил наказание до 7,5 лет.

Актер признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшим по неосторожности смерть человека (п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ).

ДТП с участием актера произошло 8 июня на Садовом кольце в Москве. В результате аварии погиб водитель Сергей Захаров, управлявший фургоном, в который въехал автомобиль Ефремова. В момент случившегося артист находился в состоянии опьянения, а его джип, как установило следствие, был исправен.