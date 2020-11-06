Ефремова отправили к месту отбывания наказания

Его этапируют в одну из колоний, вопреки ожиданиям, что он останется в хозотряде СИЗО в Москве

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Осужденный на 7,5 лет колонии актер Михаил Ефремов отправлен к месту отбывания наказания. Об этом сообщили в пресс-бюро столичного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), не уточнив конкретного исправительного учреждения.

"Согласно ст. 75 Уголовно-исполнительного кодекса РФ администрация СИЗО уведомит одного из родственников по выбору осужденного о том, куда он направляется для отбывания наказания", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в пятницу в "Интерфакс".

Со своей стороны, информированный источник сообщил агентству, что Ефремов будет отбывать наказание в исправительной колонии в одном из регионов России, не уточнив пункта назначения.

Ранее член Общественный наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович сообщила "Интерфаксу", что Ефремов останется отбывать наказание в хозотряде при следственном изоляторе-5 в Москве.

"Михаил Ефремов решил остаться отбывать наказание в отряде хозяйственного обслуживания СИЗО-5. На мой взгляд, это лучший для него выбор. Мы посещали помещения хозотряда, там, я думаю, лучше, чем в колонии", - сказала Литвинович.

Она уточнила, что если актера еще не перевели в отряд, то он будет переведен туда в ближайшее время. По словам правозащитницы, хозотряд располагается в соседнем с СИЗО здании.

Пресненский суд Москвы 8 сентября приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима с лишением права управлять транспортным средством на три года. 22 октября Мосгорсуд снизил наказание до 7,5 лет.

Актер признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшим по неосторожности смерть человека (пункт "а" части 4 статьи 264 УК РФ).

ДТП с участием актера произошло 8 июня на Садовом кольце в Москве. В результате аварии погиб водитель Сергей Захаров, управлявший фургоном, в который въехал автомобиль Ефремова. В момент случившегося артист был пьяный, а его джип, как установило следствие, был исправен.