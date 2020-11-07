Водителя автобуса заподозрили в умышленном ДТП в Великом Новгороде

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Следствие по делу о дорожной аварии с автобусом в Великом Новгороде, в которой погибли два человека, рассматривает в качестве одной из версий умышленные действия водителя, говорится в сообщении пресс-службы СК, поступившем в субботу в "Интерфакс".

"Согласно показаниям свидетелей, автобус не остановился на красный запрещающий свет светофора, на крики пассажиров остановиться водитель не реагировал, продолжая движение вперед, увеличивая скорость, после чего произошло столкновение автобуса со зданием", - сообщили в СК.

По предварительному заключению судебно-медицинской экспертизы, в момент ДТП водитель был жив и скончался от полученных травм. Автобус был исправен, в частности, не обнаружено проблем с тормозной системой.

Вечером 4 ноября на улице Большой Санкт-Петербургской в Великом Новгороде водитель пассажирского автобуса заехал на территорию Новгородского государственного университета и врезался в здание. Погибли два человека: сам водитель и один из пассажиров. Еще восемь человек госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем смерть двух лиц, и об оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.