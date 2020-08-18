МВД запретило штрафовать неоднократно за одно и то же превышение скорости

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Если одна и та же дорожная камера зафиксировала, что водитель превысил среднюю скорость и мгновенную, постановление о штрафе ему можно выписывать только одно, разъяснили в МВД. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на ответ МВД члену рабочей группы ОНФ по защите прав автомобилистов Григорию Шухману.

"В случае одновременной фиксации правонарушения средством автоматической фиксации, основанном на принципе измерения моментальной скорости, входящем в состав средства измерения, основанного на определении скорости транспортного средства на протяженном участке, считаем возможным для привлечения к ответственности применение только одного из принципов измерения скорости движения", - ответило ведомство.

Шухман направил запрос о порядке штрафования после нескольких резонансных случаев, когда автомобилисты в Подмосковье и Хабаровском крае получили по нескольку постановлений о штрафах с одной и той же камеры.

В частности, один водитель в июле получил два штрафа за нарушение на М11: одно — за превышение скорости в конкретный момент времени под камерой, второе — за превышение средней скорости на участке между двумя камерами (впоследствии Минтранс Московской области признал сбой софта), пишет газета. Хабаровчанину система выдала три штрафа с одной камеры: один за превышение средней скорости, а еще два - за превышение мгновенной, поскольку техника решила, что на конкретном участке два разных ограничения — 40 и 60 км/ч.

Водителей штрафуют за превышение средней скорости в 2013 года в отдельных регионах. В мае 2020 года ОНФ предложил ГИБДД обозначать камеры, измеряющие среднюю скорость, специальным знаком, но в руководстве МВД это предложение сочли избыточным. Комментируя ситуацию, депутат Госдумы Вячеслав Лысаков заявил, что средняя скорость "вне закона, поскольку ПДД и КоАП предусматривают нарушение скоростного режима с конкретными критериями, а понятие "средней скорости" и там и там просто отсутствует".

В ассоциации ОКО, которая объединяет производителей камер и операторов систем контроля за нарушениями, напомнили, что уже предложили Минюсту включить в новый КоАП понятия "средней скорости" и "скорости на протяженном участке", а также норм, регламентирующих принципы администрирования этих правонарушений.