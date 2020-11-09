МВД попросили уберечь участников мелких ДТП от наездов

Для этого предлагается упростить правила оформления аварий без пострадавших

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - В МВД России и правительстве Москвы при участии экспертов центра Probok.net начали прорабатывать упрощение оформления легких аварий, чтобы снизить вероятность наезда на вставшие автомобили, пишет "Коммерсантъ".

Правительственная комиссия по безопасности дорожного движения по просьбе властей Москвы поручила до конца недели проанализировать статистику смертей в результате "повторных" ДТП в Москве, когда люди гибнут от наездов при оформлении аварий. Факт поручения газете подтвердили в аппарате вице-премьера Марата Хуснуллина. Там объяснили, что если доля погибших в таких ситуациях превышает 10% от общего количества жертв ДТП в Москве, то чиновникам поручат изменить правила оформления аварий.

В России, по данным ГИБДД, с начала года произошло больше 3000 наездов участников движения на стоящие автомобили.

В Москве в 2020 году таких ДТП было 235, или 29,4% от общего количества аварий, их доля снижается. Однако число погибших в таких авариях выросло на 24% к прошлому году (36 человек). Из открытых данных за январь-сентябрь следует, что 13% всех погибших на дорогах в Москве стали жертвами аварий, связанных с наездами на стоящие авто (статистика за девять месяцев 2020 года).

В Подмосковье аналогичная ситуация, пишет издание: 40 погибших за год, рост 29%. В Дептрансе Москвы отмечают, что чаще всего это происходит на МКАД и в 40% случаях наезды происходят при оформлении аварий.

По сведениям "Коммерсанта", руководство ГИБДД не считает это негативным трендом.

Руководитель Probok.net Александр Шумский считает, что статистика ГАИ не показывает всю картину. "К примеру, вышедший на проезжую часть водитель считается пешеходом, если он попадает под колеса. ЦОДД Москвы посчитал каждую подобную аварию: 10% погибших на дорогах Москве стали жертвами именно во время оформления".

После аварии водитель обязан остановить машину и выставить за ней знак аварийной остановки, требуют ПДД. По словам Шумского, участники ДТП часто боятся убрать автомобили с проезжей части, чтобы не получить штраф за оставление места аварии. Он считает, что ПДД нужно менять так, чтобы они предписывали участникам ДТП без пострадавших доезжать до ближайшей безопасной площадки. Он также призвал в КоАП "разделить случаи, когда две машины друг друга "чиркнули" и когда человек умышленно уехал, сбив человека". Он также призвал поменять правила страхования, которые требуют от автовладельцев в рамках каско справки о ДТП, для которых все равно приходится вызывать на место аварии инспектора.

Европротокол разрешает участникам столкновений оформлять мелкие ДТП на месте без участия инспекторов ГИБДД. Однако люди опасаются это делать, и таким образом оформляется только 50% мелких аварий, говорят эксперты.

"Надо гарантировать, что все документы и фотоснимки потом примут в страховой,— говорит член правительственной комиссии по безопасности движения Наталья Агре.— Люди до сих пор на всякий случай вызывают инспектора и не трогают машины до его приезда".

В ЦОДД изданию сказали, что уже готовят предложения по изменению порядка оформления ДТП. Например, там считают, что на скоростных магистралях водителям надо дать возможность покинуть место столкновения и оформить аварию на обочине, чтобы уменьшить шанс повторных наездов. Также ЦОДД может предложить сделать знак аварийной остановки более заметным.