Возбуждено дело о тройном убийстве военных под Воронежем

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Военные следователи отдела СКР по Воронежскому гарнизону возбудили уголовное дело по факту убийства трех военнослужащих в войсковой части № 45117, сообщила пресс-служба СК. В убийстве подозревается рядовой Антон Макаров, его ищут.

Дело расследуется по статьям об убийстве двух или более лиц и о хищении оружия.

"По данным следствия, 9 ноября 2020 года в 5 часов 30 минут Макаров с целью завладения табельным оружием, используя топор, убил офицера, после чего расстрелял сослуживцев, двое из которых погибли, один ранен", - говорится в пресс-релизе.

Ранее пресс-служба Западного военного округа сообщила, что утром в понедельник военнослужащий из состава суточного наряда по парку начал стрелять в проверяющего офицера, забрал его оружие и скрылся. Его ищет командование и сотрудники правоохранительных органов.

Источники "Интерфакса" отмечали, что стрельба произошла на аэродроме "Балтимор".

По словам одного из собеседников агентства, рядовой Макаров "повздорил с прибывшим с проверкой несения службы майором Романом Ермолаевым, выхватил из его кобуры пистолет и выстрелил в офицера". Затем он застрелил водителя-срочникова, который подбежал к Ермолеву, и еще одного срочника. Другой источник говорил, что напавший зарубил одну из трех жертв топором.

Правительство Воронежской области сообщило, что убиты майор, ефрейтор и рядовой. Еще один рядовой госпитализирован с двумя огнестрельными ранениями.

Источник в Западном военном округе сказал, что физического контакта у подозреваемого и его жертв не было ни утром в понедельник, не ранее, и что основной версией случившегося считается нервный срыв у Макарова.

В поисках подозреваемого участвуют более ста омоновцев и собровцев Росгвардии, а также задействованы беспилотники спецназа Росгвардии.