Минздрав начал решать проблему дефицита одного из лекарств для онкобольных

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Дефицит препарата "Винкристин" для лечения онкологических заболеваний будет ликвидирован, в понедельник отгрузят 51 тысячу упаковок. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"В рамках исполнения поручения правительства сегодня будет произведена отгрузка 51 тысячи упаковок препарата для лечения онкогематологических заболеваний "Винкристин" производства российской компании "Верофарм". Таким образом, будет ликвидирован дефицит препарата на рынке", - сказал Кузнецов журналистам в понедельник.

По его словам, "в дальнейшем производство препарата будут вестись двумя отечественными производителями опережающими темпами, гарантируя удовлетворение потребности лечебных учреждений".

В октябре 25 благотворительных фондов обратились к президенту РФ Владимиру Путину, заявив о дефиците 26 необходимых препаратов. Так, говорилось о том, что в Свердловской, Тюменской, Челябинской областях закончились "Винкристин" и "Этопозид".

"Фармацевтический вестник" со ссылкой на главу фонда "Подари жизнь" Екатерину Шергову также сообщал, что в российских больницах заканчиваются запасы препарата винкристин. По словам Шерговой, с апреля родственники онкопациентов и медицинские учреждения начали обращаться в фонд с просьбами о покупке "Винкристина". Годовая потребность в лекарстве – 160-200 тыс. флаконов.

В последнее время сообщалось о проблемах с покупкой многих лекарственных препаратов. Называлось две проблемы: пропажа препаратов из аптек из-за эпидемии коронавируса (многие скупались государством для лечения вируса) и из-за введения системы маркировки.