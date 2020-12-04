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Правительство обещало устранить дефицит 26 онкопрепаратов

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Правительство решило ликвидировать в ближайшее время дефицит 26 наименований лекарственных препаратов для онкологических больных, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, их дефицит в обороте возник несколько месяцев назад.

После жалоб пациентов и благотворительных организаций на площадке правительства была создана специальная рабочая группа для выработки мер по возвращению этих лекарств в оборот до конца 2020 года и в 2021 году.

"По решению рабочей группы каждому производителю представлены объемы производства до конца года и на следующий год. То же сделано и в отношении иностранных препаратов. Там, где объемов производства и ввода в гражданский оборот было недостаточно, чтобы удовлетворить потребность, Минпромторг провел переговоры с иностранными производителями и поставщиками", - отметила Голикова.

По ее словам, в 2021 годув России будет увеличен объем производства препаратов аспарагиназа, даунорубицин. Также будет увеличен ввоз в Россию бусульфана, кладрибина, митосанктрона.

Голиков сообщила, что отечественные компании со следующего года начнут производить третиноин и ряд других препаратов.

"Также Росздравнадзором собраны данные о наличии лекарственных препаратов в медицинских организациях и в аптечной сети, оценены остатки препаратов у производителей и дистрибьюторов для возможного возврата в гражданский оборот", - рассказала виде-премьер.

Кроме того, продолжила она, за последние две недели в гражданский оборот введено более 1 млн упаковок таких препаратов как карбоплатин, метотрексат и некоторых других.

Татьяна Голикова Минпромторг правительство

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