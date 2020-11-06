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Челябинские аптекари объяснили перебои с лекарствами ажиотажем и маркировкой

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Перебои с наличием антибиотиков и противовирусных препаратов в аптеках Челябинской области, отмечавшиеся этой осенью, частично обусловлены ажиотажным спросом на ряд медикаментов, сообщил гендиректор АО "Областной аптечный склад" Андрей Князев журналистам в пятницу.

"Мы делали запас из расчета среднегодового потребления (осенью - ИФ) с учетом корректировки потребления весной этого года, когда впервые столкнулись с коронавирусом. Но в октябре спрос на медикаменты увеличился в разы, по некоторым позициям – в 18 раз. Так, "Арбидола" в октябре прошлого года в нашей сети было продано 5 тысяч упаковок. С корректировкой на весну мы к осени закупили 20 тысяч упаковок. Но только за сентябрь-октябрь в наших аптеках было реализовано 50 тысяч упаковок", - сказал Князев.

Дефицит ртутных градусников

Он также уточнил, что с ажиотажным спросом связан и дефицит ртутных градусников.

"В октябре прошлого года мы продали 500 градусников, в октябре этого года – 6 тысяч штук", - отметил Князев.

По его информации, с учетом повышенного спроса на этой неделе в аптечную сеть поступило 1,5 тыс. градусников, на следующий неделе поступит ещё 5 тыс. градусников.

"Если люди не будут покупать массово по несколько штук, то градусники появятся в продаже", - добавил гендиректор.

Фактор маркировки

Вторым фактором, повлиявшим на перебои с поставками лекарств, он назвал новые правила маркировки препаратов, которые были введены 1 июля текущего года.

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"Сейчас эта проблема решена. С понедельника маркировка отменена. У нас на складе лежит 350 тысяч упаковок немаркированных медикаментов, это антибиотики и противовирусные препараты, которые мы не могли пустить в продажу. (После отмены маркировки - ИФ) сегодня-завтра этот товар по всей аптечной сети будет доставлен", - пояснил руководитель аптечной сети.

В то же время, по его информации, ежедневный мониторинг наличия медикаментов в аптеках Челябинской области показывает, что все наименования в тех или иных аптеках имеются.

"Если на начало эпидсезона у нас по всем препаратам был двухмесячный запас, на сегодняшний день по некоторым позициям запас двухнедельный. Но любые препараты, которые назначаются врачом, если это рецептурный препарат, сегодня в аптеке найти и купить можно", - отметил Князев.

АО "Областной аптечный склад" – крупная региональная аптечная сеть, в состав которой входит более 290 аптек и аптечных пунктов. По данным "СПАРК-Интерфакс", 100% уставного капитала АО принадлежит Минимущества Челябинской области.

Челябинск

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