Основным кандидатом на пост нового CEO "Аэрофлота" назвали главу ГТЛК

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Гендиректор ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК, на 100% принадлежит Минтрансу РФ) Михаил Полубояринов может возглавить "Аэрофлот" вместо Виталия Савельева, сообщили "Интерфаксу" несколько источников в авиаотрасли.

Фамилию Полубояринова в качестве предполагаемого нового CEO "Аэрофлота" также называют источники Forbes. В пресс-службе ГТЛК воздержались от комментариев.

Полубояринов является членом совета директоров "Аэрофлота", куда вошел в 2017 году, будучи первым зампредом - членом правления ВЭБа. Вскоре он был избран главой совета и оставался им до середины 2019 года, пока этот орган не возглавил министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

В 2003-2009 гг. Полубояринов был заместителем гендиректора "Аэрофлота" по финансам и покинул компанию после прихода на пост СЕО Савельева, который привел с собой на должность финдиректора Шамиля Курмашова.

Ранее в понедельник президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении Дитриха от должности министра транспорта. Этот пост займет Савельев: его кандидатуру внес премьер министр Михаил Мишустин.