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Генпрокуратура утвердила обвинение по делу Калви и Baring Vostok

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о растрате 2,5 млрд рублей банка "Восточный" в отношении основателя инвестиционного фонда Baring Vostok, американского бизнесмена Майкла Калви и его коллег, сообщил "Интерфаксу" участвующий в деле адвокат Сергей Панченко.

"Завтра фигурантам вручают обвинительное заключение", - сказал агентству Панченко, защищающий в деле бывшего председателя правления "Восточного" Алексея Кордичева.

По его словам, в какой суд дело направят для рассмотрения по существу, пока не определено.

Фигурантам так называемого дела Baring Vostok вменяется хищение путем растраты 2,5 млрд рублей банка "Восточный" путем выдачи невозвратного кредита компании "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) в декабре 2015 года.

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По версии следствия, ПКБ передало "Восточному" в рамках отступного соглашения акции люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG), стоимость которых была существенно ниже кредитных обязательств коллектора.

Обвиняемыми по делу проходят семь человек: основатель и старший партнер Baring Vostok Майкл Калви, партнер фонда по индустрии финансового сектора, гражданин Франции Филипп Дельпаль, партнер Ваган Абгарян, директор по инвестициям Иван Зюзин, бывший гендиректор ПКБ Максим Владимиров, а также бывший председатель правления "Восточного" Кордичев и экс-директор банка по инвестициям Александр Цакунов.

Никто из фигурантов не признает вину. Калви заявлял, что уголовное дело связано с корпоративным конфликтом вокруг контроля над "Восточным" и было инициировано оппонентами фонда в этом конфликте - акционерами банка Артемом Аветисяном и Шерзодом Юсуповым.

"Восточный" и ПКБ 28 октября объявили о достижении соглашения, в результате которого банк получит 2,5 млрд руб. - сумму вмененного обвиняемым ущерба и откажется от гражданского иска, заявленного ранее в рамках уголовного дела к Калви и другим фигурантам.

Генпрокуратура РФ Baring Vostok Майкл Калви

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