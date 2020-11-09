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Новак назвал приоритеты в сфере развития энергетики

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - В сфере энергетики нужно сосредоточиться на развитии трудноизвлекаемых запасов нефти, монетизации газа Восточной Сибири, стимулировании нефтедобычи в Западной Сибири, развитии нефтегазохимии и водородной энергетике, считает кандидат на пост профильного вице-премьера Александр Новак.

Он сказал это в думском комитете по энергетике. Депутаты рассматривали предложение назначить Новака вице-премьером и его одобрили.

Еще одним конкурентным "козырем" Новак назвал развитие СПГ-индустрии.

О приоритетах на ближайший год его спросили депутаты.

"Во-первых, нам нужно реализовывать те задачи, которые у нас стояли в рамках Энергетической стратегии, до этого у нас еще была принята стратегия по энергобезопасности, подписанная указом президента. Вопросы, касающиеся стратегического развития энергетики и стимулирования. В нефтегазовом комплексе мы должны создать стимулирующие меры для более эффективного использования действующих месторождений в Западной Сибири - там есть большой потенциал и тоже решение правительства на этот счет. Мы должны продолжить вопросы газификации нашей страны, наших регионов, мы должны приоритетное внимание уделить развитию нефтегазохимии с учетом того закона, который был принят", - сказал чиновник.

"Мы должны развивать такие направления как водородная энергетика, это тоже важное направление, я считаю, можно будет на уровне правительства создать рабочую группу или комиссию. Этому направлению надо придать статус и активизировать работу. У нас есть вопросы, касающиеся необходимости развития - на перспективу - трудноизвлекаемых залежей, баженовской свиты. Мы тоже должны уделить этому внимание, а также монетизации газа Восточной Сибири", - продолжил он.

"Если говорить об электроэнергетике, нам надо закончить программу модернизации нашей энергетики, развитие розничного рынка, БАМ и Транссиб естественно - это приоритет, которым мы должны заниматься. Из современных направлений - к примеру, развитие электротранспорта, зарядной инфраструктуры", - добавил Новак.

Слухи о перестановках в правительстве и о повышении Новака появились в связи с прохождением через Госдуму и Совет Федерации конституционного законопроекта о новом порядке формирования кабинета министров. Президент Владимир Путин подписал этот закон 6 ноября. 9 ноября Путин своим указом увеличил количество заместителей премьер-министра с девяти до десяти.

Также 9 ноября стало известно об отставке министров транспорта, строительства и природы Евгения Дитриха, Владимира Якушева и Дмитрия Кобылкина. Премьер Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатов им на замену, а также предложил назначить Новака вице-премьером, а пост главы Минэнерго передать главе ПАО "РусГидро" Николаю Шульгинову.

Александр Новак Минэнерго правительство Сибирь Михаил Мишустин

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