Новак заявил, что пока рано говорить об изменении условий сделки ОПЕК+

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Россия не готова обсуждать возможные изменения в сделке ОПЕК+ до проведения министерского комитета по мониторингу исполнения договоренностей (JMMC) ОПЕК+, сообщил "Интерфаксу" министр энергетики РФ, будущий вице-премьер РФ Александр Новак.

"Сейчас нет необходимости это обсуждать или говорить мне что-то на эту тему. Будет JMMC, будем обсуждать", - сказал он, отвечая на вопрос, готова ли Россия поддержать предложения о дополнительном снижении нефтедобычи странами ОПЕК+ с января 2021 года.

В начале ноября топ-менеджеры российских нефтяных компаний обсудили с Новаком возможную судьбу сделки по ограничению нефтедобычи ОПЕК+ после декабря текущего года. Как сообщил один из источников, базовым вариантом, который поддерживают российские компании, было сохранение текущих условий сделки, предполагающей, что с января 2021 года страны ОПЕК+ увеличат добычу на 2 млн б/с.

Однако ввиду неопределенности на нефтяном рынке некоторые партнеры по ОПЕК+ предлагают даже усилить снижение нефтедобычи в первом квартале следующего года.

В России не готовы идти на усиление ограничений, максимум - на продление текущих условий сделки на первые три месяца следующего года, отметил один из источников.

Как обычно нефтяники обсудили несколько вариантов, которые будут обсуждаться на более высоком уровне.

Президент РФ Владимир Путин не исключил возможность продления или углубления ограничений по добыче нефти в будущем. "Мы считаем, что сейчас нам нет необходимости ничего менять, но мы не исключаем, что мы можем или сохранить действующие ограничения на добычу, не снимать их так быстро, как мы предусматривали это делать ранее, а если потребуется, может быть, примем и другие решения по дальнейшему сокращению. Но пока мы такой необходимости не видим", - отметил он.

Встреча всех министров ОПЕК+ назначена на 1 декабря. Перед ней, 30 ноября, состоится конференция стран ОПЕК, на 16 ноября назначено заседание технического комитета ОПЕК+, а 17 ноября - заседание министерского комитета.