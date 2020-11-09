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В Подмосковье продлили самоизоляцию для пожилых и перевели студентов на дистанционку

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - В Московской области до 29 ноября продлен режим самоизоляции для жителей региона старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.

Соответствующее постановление губернатора Подмосковья Андрея Воробьева размещено на сайте регионального правительства в понедельник. "В абзаце первом пункта 51 слова "15 ноября" заменить словами "29 ноября", - говорится в документе.

Данным пунктом жителям региона в возрасте старше 65 лет, а также имеющим хронические заболевания предписывается не покидать место проживания (пребывания), в том числе жилые и садовые дома. При этом разрешается выходить в магазин, посещать врачей, совершать прогулки.

До 29 ноября для граждан в возрасте 65+ и граждан с хроническими заболеваниями будут заблокированы социальные карты жителя Московской области. Режим самоизоляции действует в регионе со 2 ноября.

Срок перевода студентов колледжей и вузов Подмосковья на дистанционное обучение составит две недели - с 16 по 29 ноября, следует из постановления, подписанного в понедельник вечером губернатором. С 16 ноября в регионе заблокируют транспортные карты студентов колледжей и вузов.

Ранее в понедельник Воробьев заявил о намерении временно перевести студентов на дистанционное обучение.

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