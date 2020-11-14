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На портале "Добродел" разъяснят блокировку соцкарт жителей Подмосковья

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - На портале "Добродел" появилась возможность подать обращение и получить разъяснение по блокировке социальной карты жителя Подмосковья, сообщает в субботу пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

"Те, кто считают необоснованной блокировку карты - в возрасте младше 65 лет и не имеющие хронических заболеваний, могут обратиться за разъяснениями на портал "Добродел". Для отправки сообщения на dobrodel.mosreg.ru надо выбрать категорию "Социальная сфера", далее найти подтему "Социальная карта", - рассказали в пресс-службе.

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Специалисты проверят обоснованность блокировки и дадут разъяснения заявителю, либо разблокируют карту в случае ошибки.

С 11 по 29 ноября в Подмосковье жители пожилого возраста и имеющие хронические заболевания не могут ездить по льготным тарифам на всех видах общественного транспорта.

Ранее в субботу оперштаб сообщил, что за сутки в России выявлено еще 22 702 случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа. В частности, в Московской области зафиксировано 786 новых эпизодов заболевания.

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Подмосковье Московская область Добродел Коронавирус

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