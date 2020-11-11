Минтруд оценил в 3,5 млн человек число россиян на удаленке

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Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Количество граждан, работающих удаленно, за год выросло с 30 тыс. до 3,5 млн человек, сообщила замминистра труда Елена Мухтиярова

Об этом Мухтиярова заявила на форуме "Сильные идеи для нового времени" в среду. "В период пандемии численность таких работников доходила до 5,5 млн человек", - уточнила она.

По словам замминистра, современные формы занятости требуют созданий для этого правовых условий, и "сейчас в Госдуме находится законопроект о регулировании удаленной занятости, и в ближайшее время он будет рассмотрен (во втором чтении - ИФ) на заседании профильного комитета".

Кроме того, Мухтиярова сообщила, что "удаленная занятость стирает границы трудоустройства, (...) и для устранения препятствий в такой занятости" Минтруд намерен в 2021 году внедрить повсеместно электронный документооборот, чтобы ничто не мешало россиянам работать дистанционно по своей специальности.