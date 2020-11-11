Пикетчики потребовали отставки глав Хакасии и местного Минздрава

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Несколько человек провели в столице Хакасии Абакане одиночные пикеты в поддержку медиков и за отставку главы республики Валентина Коновалова и министра здравоохранения региона Виктора Шевченко, сообщили местные соцсети.

В пресс-службе республиканского правительства факт проведения пикетов "Интерфаксу" подтвердили, не уточнив, чего требуют пикетчики.

"11 ноября на площадь перед домом правительства Хакасии трое граждан действительно выходили на одиночные пикеты, примерно в течение 15 минут. Одиночный пикет является одной из легальных форм выражения мнения, главное, что он проходит в соответствии с законом и актуальными на сегодня санитарно-эпидемиологическими требованиями. Следить за их соблюдением, а также за соблюдением законности проведения пикетов - полномочия контрольно-надзорных и правоохранительных органов", - сказала "Интерфаксу" руководитель пресс-службы главы и правительства Хакасии Яна Тамаровская.

По информации соцсетей, поводом для пикетов стали сообщения в местных СМИ о том, что пациентам с коронавирусом отказывают в госпитализации. В частности, телепрограмма "Вести Хакасия" показала сюжет о том, как в больницу привезли 90-летнюю женщину с COVID-19, но ее отказывались госпитализировать из-за отсутствия мест, что привело к нервному срыву у фельдшера скорой помощи. По словам героев сюжета, это не единичный случай, когда больных не могут госпитализировать из-за нехватки коек в больницах. "Подобных случаев десятки, а то и сотни. Медики признают: приходится добиваться госпитализации почти для каждого больного", - говорилось в сюжете "Вести Хакасия".

Что касается 90-летней пациентки, о которой шла речь в сюжете ГТРК "Хакасия", то в правительстве республики "Интерфаксу" уточнили, что ее все-таки госпитализировали.