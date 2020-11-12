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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:56Заразились
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Военные развернут в Хакасии мобильный госпиталь для борьбы с COVID-19

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Медицинский отряд специального назначения Минобороны РФ будет направлен в Хакасию для развертывания мобильного госпиталя на сто коек для оказания медицинской помощи жителям республики.

От Центрального военного округа в оказании помощи пациентам с коронавирусной инфекцией в Хакасии будут задействованы до 200 военнослужащих, в том числе врачи и младшие медицинские специалисты, говорится в сообщении оборонного ведомства в четверг.

В госпитале в кратчайшие сроки будут развернуты отделения анестезиологии и реанимации, приемное, инфекционное, санитарно-эпидемиологическое отделения, а также лаборатория для ПЦР-диагностики для выявления возбудителя новой коронавирусной инфекции, добавили в Минобороны.

"Госпиталь будет оснащен современным медицинским оборудованием, в том числе аппаратами искусственный вентиляции легких, рентгенографическими аппаратами, УЗИ, анализаторами крови.

Ранее сообщалось, что в республику направлены специалисты Минздрава России, Росздравнадзора и других ведомств.

В конце прошлой недели в интернете появилась видеозапись, на которой, предположительно, сотрудник скорой в защитном костюме просит президента РФ Владимира Путина и министра обороны РФ Сергея Шойгу помочь региону в борьбе с коронавирусом, так как мест в больницах и лекарств не хватает.

По официальным данным, Хакасия оказалась в числе регионов с наиболее тяжелой ситуацией по COVID-19. Как сообщила накануне вице-премьер Татьяна Голикова, при средней занятости коек в стране на уровне 83,4% в республике занято более 95% коечного фонда для больных коронавирусом.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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Хроника 09 января – 12 ноября 2020 годаПандемия коронавируса
Минобороны РФ Хакасия

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