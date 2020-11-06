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Замглавы омского Минздрава подала в отставку после скандала со скорыми

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Заместитель министра здравоохранения Омской области Анастасия Малова, отстраненная от работы после скандального инцидента с пациентами на скорой, написала заявление об увольнении, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального Минздрава.

"Она написала заявление об увольнении, но там есть определенная процедура, которую нужно пройти. Но по факту она увольняется", - сказал представитель ведомства.

На должность замминистра - начальника управления организации оказания медицинской помощи женщинам и детям Малова была назначена главой омского Минздрава Ириной Солдатовой 30 апреля 2020 года. Однако позднее из-за отсутствия ряда заместителей министра и тяжелой эпидемиологической ситуации в регионе ей было поручено заниматься, в том числе, некоторыми вопросами, связанными с COVID-19.

27 октября произошел скандальный инцидент со скорыми, которые привезли двух пациентов в тяжелом состоянии с подозрением на COVID-19 к зданию областного Минздрава, поскольку на протяжении 10 часов их не приняло ни одно медучреждение. После этого губернатор Александр Бурков отстранил Малову от организации работы скорой помощи до окончания проверки. Она продолжала работать по своему профилю.

Накануне главой региона также было принято решение об отставке министра здравоохранения Солдатовой.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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Хроника 09 января – 06 ноября 2020 годаПандемия коронавируса
Омская область Анастасия Малова

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