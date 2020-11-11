У добровольцев не выявили побочных эффектов от вакцины центра Чумакова

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - После получения второго компонента вакцины от коронавируса федерального научного центра имени Чумакова РАН никаких побочных явлений не наблюдается, сообщил губернатор Кировской области Игорь Васильев.

"Что касается вакцины центра Чумакова, первые 70 добровольцев выписаны, никаких побочных явлений нет", - сообщил Васильев на пресс-конференции в среду. По его словам, в ближайшее время будут привиты оставшиеся добровольцы.

"Переходим в ближайшее время ко второму этапу, это уже клинические испытания, более 200 человек уже будут прививаться вакциной от коронавирусной инфекции. Надеемся, что все будет достаточно быстро, эффективно, и будут вырабатываться антитела", - сказал он.

Как сообщил ранее "Интерфаксу" гендиректор центра им.Чумакова Айдар Ишмухаметов, вакцинация проводится двумя уколами, между которыми должно пройти 14 дней, в течение которых добровольцы должны находиться в стационаре.

3 ноября он рассказал "Интерфаксу", что треть участников второй фазы клинических исследований вакцины получили разработанную в центре вакцину от коронавируса, никаких побочных эффектов нет.

"Из почти 300 человек, участвующих в клинических испытаниях, вакцину получила треть. Все чувствуют себя хорошо, никаких побочных эффектов не зафиксировано, кроме болевых ощущений в месте укола у некоторых участников", - сказал он.

Вторая фаза клинических исследований началась 19 октября в Кирове и Санкт-Петербурге на 285 добровольцах, еще 15 человек были привиты в начале октября в Новосибирске. Ее планируется завершить в начале декабря, после этого будут поданы документы в Минздрав и, возможно, в том же месяце будет получена регистрация.

Российские вакцины от коронавируса

Первой российской вакциной стала разработка института им. Гамалеи Минздрава России, получившая название "Спутник V". Сейчас она проходит этап пострегистрационных исследований в Москве, в котором примут участие 40 тыс. человек, четверть из которых получит плацебо. Параллельно ею прививают группы риска - медиков, врачей, учителей.

Вторая российская вакцина "ЭпиВакКорона" научного центра "Вектор" Роспотребнадзора была зарегистрирована 14 октября. В пострегистрационных исследованиях препарата примут участие также 40 тысяч человек в разных регионах России, отдельно ее протестируют на 150 добровольцах старше 60 лет.

Третья вакцина - это препарат, разработанный центром имени Чумакова и содержащий цельный вирус.