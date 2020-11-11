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Директор центра Гамалеи обещал привить от COVID-19 1,5 млн человек до конца года

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - До конца 2020 года от коронавируса будут привиты не меньше 1,5 млн россиян, уже привились от 40 000 до 45 000 человек, заявил "России 24" директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Пандемия коронавируса

Он допустил начало массовой вакцинации в конце ноября-начале декабря. По его словам, тогда прививать людей начнут уже не по производственному принципу, как сейчас, а по месту жительства. Сейчас в первую очередь прививают врачей и учителей.

"Публикация промежуточных результатов пострегистрационных клинических испытаний, которые убедительно свидетельствуют об эффективности вакцины Sputnik V, делает возможным начало массовой вакцинации населения Российской Федерации от коронавирусной инфекции уже в течение ближайших недель", - заявил Гинцбург ранее.

По его мнению, доступ вакцины широким слоям населения позволит переломить тенденцию с ростом заболеваемости СOVID-19.

"Спутник V", разработанная центром Гамалеи, стала первой российской вакциной от коронавируса. Сейчас она проходит этап пострегистрационных исследований в Москве, в котором примут участие 40 000 человек, четверть из которых получит плацебо. Параллельно ею прививают группы риска - медиков, врачей, учителей.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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Хроника 09 января – 11 ноября 2020 годаПандемия коронавируса
Александр Гинцбург Центр Гамалеи коронавирус Sputnik V

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