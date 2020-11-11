В Роспотребнадзоре пообещали дать выбор между российской и импортной COVID-вакциной

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом предпримет все меры для того, чтобы у российских граждан был широкий выбор вакцинных препаратов, в том числе импортных, сообщил замдиректора по научной работе Института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"В РФ действует закон об иммунопрофилактике, который позволяет населению выбирать вакцинный препарат, будь то импортная или отечественная вакцина. Если будет возможность приобретать (импортную - ИФ) вакцину, то, конечно, штаб борьбы с коронавирусной инфекцией предпримет все попытки для того, чтобы у населения был выбор", - сказал Горелов на круглом столе, отвечая на вопрос о том, будет ли Россия закупать и использовать американскую вакцину Pfizer.

По словам эпидемиолога, в настоящий момент в России идет соревнование научных школ – уже четыре вакцинных препарата на разных стадиях клинических испытаний, два из них уже зарегистрированы.

"Это абсолютно разные препараты. Я лично сторонник того, чтобы вакцинных препаратов было много. Потому что невозможно одной вакциной вакцинировать и детей, и взрослых, и лиц 65+, которые имеют разные осложнения и сопутствующие заболевания", - пояснил Горелов.

Он добавил, что, оценив те или иные показания для вакцин, будет возможно выявить и противопоказания, что происходит в третьей фазе клинических испытаний вакцинных препаратов.

Первой российской вакциной стала разработка института им. Гамалеи Минздрава России, получившая название "Спутник V". Сейчас она проходит этап пострегистрационных исследований в Москве, в котором примут участие 40 тыс. человек, четверть из которых получит плацебо. Параллельно ею прививают группы риска - медиков, врачей, учителей.

Вторая российская вакцина "ЭпиВакКорона" научного центра "Вектор" Роспотребнадзора была зарегистрирована 14 октября. В пострегистрационных исследованиях препарата примут участие также 40 тысяч человек в разных регионах России, отдельно её протестируют на 150 добровольцах старше 60 лет.

Центр имени Чумакова РАН разработал свою вакцину, это цельновирионная вакцина, которая содержит цельный вирус. Данная вакцина также проходит стадию клинических испытаний, в которых задействованы 300 добровольцев. Как ожидается, зарегистрирована вакцина может быть до конца года.