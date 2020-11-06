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Эксперты оценили будущий рынок COVID-вакцин более чем в $10 млрд в год

Эксперты оценили будущий рынок COVID-вакцин более чем в $10 млрд в год
Фото: AP/ТАСС

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Объем будущего рынка вакцин от коронавируса может составить более $10 млрд в год, пишет The Guardian со ссылкой на оценки аналитиков Morgan Stanley и Credit Suisse.

В своих прогнозах банки предполагают, что людям придется вакцинироваться от COVID-19 ежегодно, как и от гриппа, а средняя цена за дозу вакцины составит $20.

Аналитик Morgan Stanley Мэтью Харрисон считает, что, если от коронавируса будет ежегодно прививаться столько же людей, сколько от гриппа, выручка фармкомпаний в США, Европе и других развитых странах составит $10 млрд в год. Эксперт оценивает стоимость производства дозы вакцины в $5-10. Объем рынка будет зависеть от того, придется ли проводить вакцинирование ежегодно, а также от стоимости вакцины, и в мировом масштабе может достичь $25 млрд.

Между тем аналитик Credit Suisse Эван Сейгерман полагает, что только рынок США может составить $10 млрд исходя из цены на дозу вакцины Pfizer в $19,5 и предположения, что 330 млн человек получат по две дозы вакцины.

Исполнительный вице-президент AstraZeneca Мене Пангалос заявил, что фармкомпания надеется, что вакцина, разрабатываемая совместно с Оксфордским университетом, будет защищать от коронавируса по меньшей мере год.

В мае правительство Великобритании выделило на исследования в области вакцин 84 млн фунтов стерлингов, из которых 65,5 млн были направлены на испытания AstraZeneca и Оксфордского университета, еще 18,5 млн фунтов получил Имперский колледж Лондона, который также разрабатывает вакцину от коронавируса.

Британские власти также заключили с AstraZeneca контракт на поставку 300 млн доз будущей вакцины за $1,2 млрд. Правительство страны заключило контракты на более чем 350 млн доз шести разных вакцин. Ожидается, что AstraZeneca будет одним из первых разработчиков, который подаст заявку на одобрение своего препарата уже до конца текущего года.

AstraZeneca и американская Johnson & Johnson обещали в период пандемии поставлять вакцину на некоммерческой основе. Однако другие компании, включая Pfizer Inc. и Moderna Inc., заняли иную позицию. В частности, Moderna планирует получать до $37 за дозу.

AstraZeneca будет получать от $3 до $5 за дозу вакцины для покрытия расходов. Поставки в бедные страны будут осуществляться по цене издержек и после окончания пандемии, заявили в компании.

Британская GlaxoSmithKline Plc (GSK), которая разрабатывает вакцину совместно с французской Sanofi, не ожидает получения прибыли от ее продаж в период пандемии, а в краткосрочном периоде планирует инвестировать прибыль в исследования, связанные с коронавирусом.

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