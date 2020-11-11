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Эффективность вакцины "Спутник V" оценили в 92%

Эффективность вакцины "Спутник V" оценили в 92%
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Эффективность российской вакцины от коронавируса, разработанной центром имени Гамалеи, по итогам промежуточных данных пострегистрационных исследований оказалась сравнимой с вакциной фирмы Pfizer – 92%. Об этом говорится в заявлении РФПИ, опубликованном в твиттер-аккаунте вакцины "Спутник V".

Сообщается, что в ходе исследований оценили эффективность среди более 16 тыс. добровольцев, через 21 день после получения первой дозы вакцины или плацебо. В статистический анализ было включено 20 подтвержденных случаев заболевания. "По распределению 20 подтвержденных случаев (выявленных в группе плацебо и в группе, получавшей вакцину) было определено, что эффективность "Спутник V" составила 92%", - говорится в заявлении в среду.

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В нем отмечается, что первыми вакцину еще в сентябре начали получать добровольцы среди персонала "красных зон" российских госпиталей. Наблюдение за 10 тыс. вакцинированных среди дополнительных волонтеров вне клинических испытаний из медиков и других групп повышенного риска заболевания COVID-19 также подтвердило эффективность вакцины на уровне более 90%.

Полученные данные будут опубликованы командой Центра имени Гамалеи в одном из ведущих мировых рецензируемых научных медицинских изданий после независимой оценки ведущими международными экспертами в области эпидемиологии, говорится в релизе. По окончании фазы III клинических исследований вакцины "Спутник V" Центр Гамалеи предоставит доступ к полному отчету о клинических испытаниях.

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что "вакцины должны быть вне политики - миру необходим диверсифицированный портфель качественных препаратов, и вакцина "Спутник V" на основе проверенной платформы аденовирусных векторов человека - важная его часть".

По состоянию на 11 ноября в рамках исследований на базе 29 медицинских центров было вакцинировано более 20 тысяч добровольцев первой дозой вакцины и более 16 тысяч добровольцев первой и второй дозой вакцины, говорится в сообщении.

Также в ходе исследования не было выявлено непредвиденных нежелательных явлений. У части вакцинированных наблюдались кратковременные нежелательные явления, такие как боль в месте введения вакцины, повышение температуры тела, слабость, утомляемость, головная боль.

В релизе также приведено заявление министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко о том, что "использование вакцины и результаты клинических исследований показывают, что это эффективное средство для остановки распространения коронавирусной инфекции, профилактики заболеваемости".

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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коронавирус Спутник V

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