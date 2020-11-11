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Глава Центра Гамалеи ждет проблем с логистикой для вакцины от Pfizer

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - У вакцины компании Pfizer будут большие проблемы с логистикой, поскольку ее нужно хранить при минус 75-80 градусов, заявил "России 24" гендиректор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Пандемия коронавируса

Он отметил, что даже в Европе ее хранить и перевозить будет сложнее, чем разработанную в центре Гамалеи вакцину Sputnik V, которая хранится при минус 18. С этой точки зрения преимущество Sputnik V перед вакциной Pfizer "совершенно очевидно", добвил он.

Гинцбург также сказал, что основа для отечественной вакцины - аденовирус - уже давно проверена и хорошо себя зарекомендовала, в то время как длительность иммунитета вакцины Pfizer, основой которой является РНК, до конца не изучена.

"Аналогичные вакцины на основе аденовирусных векторов всё-таки, может быть, не в таком большом объеме, как сейчас, использовались, но уже в реальных условиях использовались в десятках и сотнях тысяч доз. И зарекомендовали себя как очень надежный препарат, который вызывает иммунный ответ на очень длительное время", - сказал он.

"На какое длительное время будет вызывать вакцинные препараты на основе РНК - это большой вопрос, который требует детального и продолжительного научного исследования", - добавил он.

По его словам, "если окажется так, что данные препараты будут хороши в индукции иммунного ответа и в безопасности, то как долго они будут этот иммунный ответ поддерживать, вызывать и будут ли образовываться при этом клетки (иммунной) памяти - это никому неизвестно абсолютно". "Этот вопрос в данном случае надо задавать разработчикам РНК-содержащих вакцин", - добавил Гинцбург.

В понедельник Pfizer сообщила, что вакцина, разработанная ею и германской BioNTech, во время третьей фазы испытаний, в которой приняли участие 40 000 человек, показала более чем 90-процентную эффективность.

РФПИ заявил в среду, что эффективность российской вакцины от коронавируса, разработанной центром им. Гамалеи, по итогам промежуточных данных пострегистрационных исследований оказалась сравнимой с вакциной фирмы Pfizer - 92%.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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Хроника 09 января – 11 ноября 2020 годаПандемия коронавируса
Центр Гамалеи Александр Гинцбург Sputnik V Pfizer Европа коронавирус

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