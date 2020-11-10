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Чиновники объявили об урегулировании конфликта в FESCO

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, базовая компания транспортной группы FESCO), ПАО "Владивостокский морской торговый порт" (ВМТП, входит в группу FESCO), профсоюз порта и правительство Приморья подписали четырехстороннее соглашение об урегулировании конфликтной ситуации в ВМТП.

В соглашении говорится об урегулировании конфликта, установлении партнерских отношений и о развитии "эффективного и взаимовыгодного сотрудничества сторон", - сообщила пресс-служба краевого правительства.

Договоренность заключена на три года с возможностью ежегодной пролонгации.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко через пресс-службу заявил, что соглашение предусматривает увеличение объем грузоперевозок, а это позволит увеличить зарплаты сотрудникам порта.

Кроме того, ВМТП обязался помочь развитию регионального спорта и поддержать хоккейный клуб "Адмирал", который в этом сезоне не участвует в первенстве Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Ранее сообщалось, что одна из структур "Росатома" станет управляющей компанией ПАО "ВМТП". В настоящее время "Росатом" формирует с FESCO отношения стратегического партнерства.

С начала октября докеры ВМТП начали выходить на акции протеста из-за досрочного прекращения 1 октября полномочий Заирбека Юсупова как генерального директора. Новым руководителем компании со 2 октября стал Роман Кухарук. По словам представителя профкома ВМТП, работники опасались, что после смены руководства ухудшатся условия работы на предприятии. Юсупов встречался с бастующими и обещал им попытаться восстановиться через суд, но суд ему вернул этот иск.

Трудовой спор в ВМТП разгорелся на фоне конфликта акционеров группы FESCO. Совладелец FESCO Зиявудин Магомедов называл происходящее рейдерским захватом компании. Менеджмент FESCO и акционеры, в совокупности контролирующие 33,9% капитала группы, это заявление опровергают.

Владивосток ВМТП FESCO ХК Адмирал Заирбек Юсупов Роман Кухарук Приморье Олег Кожемяко

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