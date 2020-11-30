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Глава ГК "Дело" заявил, что переговоры о покупке доли в FESCO не ведутся

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Глава группы "Дело" Сергей Шишкарев назвал транспортную группу FESCO "очень интересным активом" для его ГК, но добавил, что сейчас переговоры о покупке доли в FESCO не ведутся. Он сказал это "Коммерсанту".

"Кроме того, есть масса других интересных активов для нас как в стивидорном бизнесе, так и в 3PL-перевозках", - добавил он.

По словам Шишкарева, группа "Дело" не имеет никакого отношения к управлению ВМТП, соглашение о котором FESCO подписало с "Росатомом".

""Росатом" - огромный конгломерат. И хотя в нашем капитале он владеет 30% акций головной компании ГК "Дело" - УК "Дело", это совсем не означает, что все решения менеджмента "Росатома" автоматически проецируются на нас. "Росатом" выполняет свою государственную задачу - развитие Северного морского пути. Если посмотреть с этой точки зрения на географию, то решение взять в управление ВМТП становится очевидным и понятным", - сказал он.

Он отметил, что корпоративный конфликт внутри и вокруг FESCO беспокоит все бизнес-сообщество.

"Причины волнения понятны - один из самых крупных контейнерных операторов России мог быть разрушен центробежной силой конфликта, это привело бы к серьезной турбулентности на рынке. И я очень рад, что острую фазу, особенно во "Владивостокском морском торговом порту" (ВМТП), удалось преодолеть. Конечно, FESCO еще долго будут оправляться от всего произошедшего, и я желаю коллегам побыстрее вернуться в нормальное русло, к плодотворной работе", - добавил Шишкарев.

С начала октября докеры ВМТП начали выходить на акции протеста из-за досрочного прекращения полномочий гендиректора компании Заирбека Юсупова. Новым руководителем компании со 2 октября стал Роман Кухарук. По словам представителя профкома ВМТП, рабочие опасались, что после смены руководства ухудшатся условия работы на предприятии. Юсупов встречался с бастующими и обещал им попытаться восстановиться через суд, но суд ему вернул этот иск.

Трудовой спор в ВМТП разгорелся на фоне конфликта акционеров группы FESCO. Совладелец FESCO Зиявудин Магомедов заявил о рейдерском захвате компании. Менеджмент FESCO и акционеры, в совокупности контролирующие 33,9% капитала группы, это заявление опровергают.

ВМТП, ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, базовая компания FESCO), профсоюз порта и правительство Приморья 10 ноября подписали четырехстороннее соглашение об урегулировании конфликтной ситуации в ВМТП. Документ подписан на три года с возможностью ежегодной пролонгации.

Ранее сообщалось, что одна из структур "Росатома" станет управляющей компанией ПАО "ВМТП". В настоящее время "Росатом" формирует с FESCO отношения стратегического партнерства.

В конце 2019 года стало известно, что "Дело" (70% у Сергея Шишкарева и 30% у "Росатома") интересует покупка транспортной группы FESCO. Позже группа "Дело" сообщила, что переговоры о покупке доли в FESCO не ведет.

FESCO Дело Сергей Шишкарев Росатом ДВМП ВМТП

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