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"Почта России" займется доставкой товаров с Wildberries

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Онлайн-ритейлер Wildberries договорился с "Почтой России" о сотрудничестве в доставке заказов по России и за рубежом. Такое соглашение подписали гендиректор "Почты России" Максим Акимов и основательница, гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук.

В отделениях "Почты России" можно будет получить заказы с Wildberries. Во входящих в ЕАЭС Армении, Белоруссии, Казахстане и Киргизии, где работает Wildberries, "Почта" будет доставлять заказы компании местным почтовым администрациям, и их можно будет забрать в отделениях почтовой связи.

В странах Европы "Почта" поможет организовать доставку как до отделений, так и до двери клиента.

Также "Почта России" организует хранение и комплектацию заказов с Wildberries силами своей дочерней компании в Германии - RusPost GmbH.

Бакальчук через пресс-службу объяснила, что широкая география присутствия "Почты России" позволит решить проблему доступа к товарам жителям небольших населенных пунктов, где вообще слабо развита розничная торговля. Также это партнерство позволит усилить экспортное направление онлайн-платформы Wildberries: только за 10 месяцев 2020 года экспортный оборот ее продавцов вырос на 89% до 17,1 млрд рублей, из них 40% составляют продажи российских товаров.

"Свою продукцию через нас успешно экспортируют 24 000 компаний и предпринимателей", - отметила Бакальчук.

"Почта России" и Wildberries также договорились вместе добиваться смягчения регуляторных требований к экспортерам товаров и упрощения процедур таможенного оформления и декларирования товаров в России и ЕАЭС.

Wildberries - крупнейший онлайн-ритейлер России. Ассортимент площадки превышает 5 млн видов товаров. Оборот компании в III квартале увеличился в 1,9 раза, до 106,8 млрд рублей.

Компания развивает сеть точек выдачи заказов за счет как собственных пунктов, так и партнерских. В 2020 году число офлайн-точек Wildberries выросло в четыре раза, до 27 000.

Wildberries ЕАЭС Татьяна Бакальчук Европа Максим Акимов Почта России

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