Wildberries вышел на рынок Германии

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Российский онлайн-ритейлер Wildberries сообщил, что начал работать в Германии, это десятая страна присутствия компании. В ближайшее время ритейлер планирует выйти на рынки Франции, Италии и Испании.

Покупателям в Германии будут доступны около 4 млн наименований товаров 40 тысяч брендов, в том числе одежда, обувь, аксессуары, косметика и парфюмерия, игрушки, электроника, книги и канцтовары, спортивные товары, а также товары для ремонта, дома и дачи. Компания обещает в дальнейшем ассортимент расширить.

Покупатели могут заказать товары с доставкой в интернет-магазине de.wildberries.eu, а также через мобильные приложения на iOS и Android. Сайт и приложения работают на немецком, английском и русском языках. Доставкой займутся логистические партнеры ритейлера. Получить заказы можно будет в 40 000 партнерских точках или с помощью курьерской доставки на дом, если ПВЗ находится на значительном удалении.

В 2020 году Wildberries запустил продажи в Польше, Словакии, Израиле и на Украине. Компания также работает в Белоруссии, Казахстане, Армении и Киргизии.

Ассортимент площадки насчитывает более 5 млн SKU от 80 000 поставщиков. По данным на сентябрь, ежедневно на Wildberries оформляется более 1 млн заказов.

Оборот Wildberries в 2019 году вырос на 85%, до $3,4 млрд, за девять месяцев 2020 года - на 87%, до $4 млрд.