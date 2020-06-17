Wildberries начал доставлять заказы в постаматы

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Крупнейший в России онлайн-ритейлер Wildberries начал доставлять заказы в постаматы, сообщила компания. Первым партнером интернет-магазина стала "Сберлогистика".

Ранее клиентам Wildberries была доступна курьерская доставка и доставка в собственные пункты выдачи заказов (ПВЗ) с примерочными кабинами.

"В наших планах дальнейший рост как сети ПВЗ, так и числа партнерских постаматов", - сказал директор по развитию Wildberries Вячеслав Иващенко, чьи слова приводятся в сообщении.

"В настоящее время закончена интеграция IТ-систем, прошли тестовые доставки, - сообщил генеральный директор "Сберлогистики" Сергей Малышев. - К концу июня мы начнем доставлять заказы клиентам Wildberries через сеть из тысячи наших постаматов, в том числе в отделениях Сбербанка. До конца года в отделениях Сбербанка будет размещено порядка 10 тыс. постаматов в 800 населенных пунктах России".

По данным аналитиков Wildberries, покупатели онлайн-ритейлера предпочитают получать в постаматах книги, товары для здоровья, игрушки, продукцию для красоты, а также товары категории 18+.

Доставка в постаматы бесплатна для покупателей, минимальная сумма заказа отсутствует.

Wildberries - крупнейший онлайн-ритейлер России. Кроме того, компания работает в Польше, Словакии, Белоруссии, Казахстане, Киргизии и Армении. Ассортимент площадки насчитывает свыше 4 млн SKU от 40 тыс. российских и зарубежных брендов: одежда и обувь, аксессуары, бьюти-товары, детские товары, техника и электроника, товары для дома, ювелирные украшения, продукты питания, книги, цифровые товары и другое. Около 50% товаров произведены в России. Ежедневно на площадке оформляется 780 тыс. заказов. Сеть пунктов выдачи объединяет более 7,6 тыс. точек в семи странах.

"Сберлогистика" (создана Сбербанком в мае 2019 года) развивает собственную сеть приема и выдачи посылок, включая постаматы, на базе отделений Сбербанка в 800 городах. География доставки с учетом партнерских сетей включает 26 тыс. населенных пунктов России. Инфраструктура компании также объединяет пять складов общей площадью более 100 тыс. кв.м в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Владивостоке.