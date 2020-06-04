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Майские продажи стали рекордными для Wildberries

Майские продажи стали рекордными для Wildberries
Фото: Zuma\ТАСС

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Крупнейший в России онлайн-ритейлер Wildberries сообщил о рекордных продажах по итогам мая 2020 года.

Продажи Wildberries в мае превысили показатели декабря 2019 года и достигли максимальных значений за месяц: 38,9 млрд рублей против 33,2 млрд рублей в декабре, говорится в сообщении компании. По сравнению с маем 2019 года продажи в денежном выражении выросли в 2,5 раза.

Wildberries - крупнейший онлайн-ритейлер России. Компания работает еще в шести странах: в Словакии, Польше, Белоруссии, Казахстане, Армении и Киргизии. Ассортимент площадки насчитывает более 4 млн товарных наименований от 40 тыс. российских и зарубежных брендов (это одежда и обувь, аксессуары, бьюти-товары, детские товары, техника и электроника, товары для дома, ювелирные украшения, продукты питания, книги и другое). Собственная сеть пунктов выдачи заказов Wildberries объединяет более 7,5 тыс. точек.

Оборот Wildberries в прошлом году вырос на 88%, до 223,5 млрд рублей.

За месяц компания реализовала более 53,5 млн товаров, что в 3,5 раза больше, чем годом ранее, и также является максимальным показателем для площадки (для сравнения, в пиковом декабре 2019 года было реализовано 36,3 млн товаров).

По словам директор по развитию Wildberries Вячеслав Иващенко, чьи слова приводятся в сообщении пресс-службы, в мае было доставлено 23,8 млн заказов - это максимальное количество за всю историю компании, которое превысило на 8% показатели предновогоднего декабря 2019 года. В апреле 2020 года компания обработала 17,7 млн заказов.

Большим спросом пользовались товары категории fashion (рост продаж на 130% по сравнению с прошлогодним показателем, до 22,2 млн единиц), красоты (+273%, до 8,4 млн). Продажи продуктов питания подскочили более чем в 20 раз - до 3,4 млн позиций.Число зарегистрированных пользователей в мае увеличилось на 2 млн - до 30 млн человек.

Wildberries

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