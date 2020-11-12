Военный погиб при стрельбе под Воронежем, закрыв собой сослуживцев

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Уроженец Ингушетии Микаил Акталиев получил смертельное ранение при попытке отнять пистолет у солдата-срочника Антона Макарова во время стрельбы на военном аэродроме "Балтимор" под Воронежем.

Пытаясь забрать пистолет у Макарова, Акталиев "закрыл своим телом сослуживцев" и получил смертельное ранение, сказано в письме командования войсковой части 45117 в адрес родственников погибшего, оказавшемся в распоряжении "Интерфакса".

В письме отмечается, что за время службы в должности электрика зарядно-аккумуляторной станции батальона аэродромно-технического обеспечения части 23-летний уроженец Ингушетии дисциплинарных взысканий и предупреждений не получал, в повседневной деятельности и в ходе проведения командно-штабных тренировок, штабных учений, обеспечения вылета полка показывал высокий уровень подготовки.

"За мужество и отвагу, проявленные в критической ситуации, достоин присвоения государственной награды", - говорится в письме.

Как сообщили агентству в военкомате республики, письмо было передано близким родственникам Акталиева представителями войсковой части в Воронежской области с благодарностью за хорошее воспитание сына.

Ранее источник сообщал агентству, что жертвой стрельбы в части стал рядовой, житель села Экажево Назрановского района Микаил Акталиев 1997 года рождения. Его родные выехали в Воронежскую область для разбирательства в ситуации, а также для перевозки его тела в Ингушетию для захоронения на родовом кладбище по религиозным обычаям.

Стрельба на аэродроме под Воронежем

Утром 9 ноября на военном аэродроме "Балтимор" под Воронежем военнослужащий срочной службы Антон Макаров после ссоры расстрелял троих сослуживцев и скрылся с оружием. Позднее он был задержан полицейскими в поселке Землянск.

Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 и ч. 4 ст. 226 УК РФ (убийство двух или более лиц; хищение оружия). Макаров по решению суда арестован на два месяца, до 8 января 2021 года.

На военном аэродроме "Балтимор" в Воронежской области дислоцируется 47-й смешанный авиационный полк 105-й смешанной авиационной дивизии 6-й армии ВВС и ПВО Западного военного округа. С 2013 года на аэродроме идет масштабный ремонт, поэтому вся авиатехника перебазирована в город Бутурлиновка. Планируется, что аэродром введут в эксплуатацию к концу 2020 года.