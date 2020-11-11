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Суд арестовал солдата, застрелившего трех сослуживцев под Воронежем

Суд арестовал солдата, застрелившего трех сослуживцев под Воронежем
Фото: Кристина Бражникова/ТАСС

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Воронежский гарнизонный военный суд в среду избрал меру пресечения солдату-срочнику Антону Макарову, задержанному по подозрению в убийстве сослуживцев под Воронежем, сообщается на сайте суда.

Макаров отправлен под стражу на два месяца, до 8 января 2021 года включительно, говорится в сообщении. Отмечается, что обвиняемый и его защитник просили избрать суд более мягкую меру пресечения в виде домашнего ареста.

Макаров подозревается в преступлении по ч. 2 ст. 105 и ч. 4 ст. 226 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти двум или более лицам и хищение огнестрельного оружия с применением насилия, опасного для жизни или здоровья).

Инцидент на военном аэродроме под Воронежем

Как сообщалось, утром 9 ноября на военном аэродроме "Балтимор" под Воронежем Макаров после ссоры расстрелял троих сослуживцев и скрылся с оружием. Позднее он был задержан полицейскими в поселке Землянск.

По данным следствия, Макаров зарубил топором офицера, чтобы завладеть его табельным оружием, а затем расстрелял сослуживцев. В результате трое военных погибли, еще один был госпитализирован.

Нервный срыв у военнослужащего считается основной причиной произошедшего, сообщал ранее источник "Интерфакса" в Западном военном округе.

В СКР сообщали, что по делу назначен ряд судебных экспертиз, в том числе "для установления психического состояния подозреваемого".

Антон Макаров Воронежская область

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