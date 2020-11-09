Застреливший троих сослуживцев под Воронежем солдат задержан

Сотрудники Военной автомобильной инспекции у въезда на военный аэродром под Воронежем Фото: Кристина Бражникова/ТАСС

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы задержали солдата-срочника Антона Макарова, подозреваемого в убийстве сослуживцев на военном аэродроме под Воронежем, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Поступил сигнал об угоне машины вблизи поселка Землянский молодым мужчиной в форме. На прилегающих дорогах были выставлены посты. По горячим следам угонщика заблокировали на дороге и задержали, им оказался беглый срочник Макаров", - сказал собеседник агентства.

Задержание Макарова подтвердили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО). "В настоящее время с задержанным проводятся следственные действия", - говорится в сообщении округа.

Ранее стало известно, что Макаров после конфликта с проверяющим офицером расстрелял троих сослуживцев на военном аэродроме "Балтимор" под Воронежем и скрылся.

Источник "Интерфакса" в ЗВО ранее сообщил, что основной причиной считается нервный срыв у Макарова. По его словам, предварительная проверка выявила, что между стрелявшим и его жертвами никакого физического конфликта ни в понедельник, ни предшествовавший период не было.

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело об убийстве двух или более лиц и о хищении оружия.