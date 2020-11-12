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Россия приняла ответные санкции по "делу Навального"

Россия приняла ответные санкции по "делу Навального"
Фото: Reuters

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Санкции РФ, принятые в ответ на ограничительные меры ЕС в связи с "делом Навального", затрагивают руководящих лиц аппаратов глав ФРГ и Франции, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Поскольку локомотивом санкций Евросоюза в связи с Навальным была Германия, поскольку эти санкции прямо затрагивают руководящих сотрудников Администрации президента Российской Федерации, наши ответные санкции будут зеркальными. Они уже приняты, скоро мы сообщим об этом нашим германским и французским коллегам", - сказал Лавров на пресс-конференции в четверг.

"Эти санкции будут против руководящих сотрудников аппаратов руководителей ФРГ и Франции", - добавил он.

Как сообщалось, Евросоюз ввел санкции против шести физических лиц и НИИ в связи с ситуацией вокруг российского оппозиционера Алексея Навального.

Под санкции попали директор ФСБ Александр Бортников, начальник управления президента России по внутренней политике Андрей Ярин, первый замглавы президентской администрации Сергей Кириенко, полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и заместители министра обороны РФ Павел Попов и Алексей Криворучко. Также санкции вводятся против Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ГосНИИОХТ).

Санкции по "делу Навального" введены в рамках режима ограничительных мер за распространение и применение химического оружия, согласно которому вводились санкции против лиц, которых ЕС считают причастными к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей в 2018 году.

6 октября ОЗХО объявила, что Навальный был отравлен разновидностью нервно-паралитического вещества "Новичок", которая не значится в списках приложения о химических веществах к Конвенции о запрещении химоружия.

Российские власти отвергают обвинения в причастности к инциденту с Навальным и выражают готовность к открытому и опирающемуся на факты диалогу по этой ситуации.

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Его сначала госпитализировали в Омске, а затем перевезли на лечение в берлинскую клинику Charite.

МИД РФ ЕС Сергей Лавров Алексей Навальный

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