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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:38Заразились
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Что произошло за день: четверг, 12 ноября

Новый антирекорд по смертности от COVID-19 в России за сутки, ответные санкции РФ по "делу Навального" и освобождение фигурантов "дела Baring Vostok"

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В России вторые сутки подряд фиксируется антирекорд по числу умерших от COVID-19. Скончались 439 пациентов, накануне сообщалось о 432 умерших. Заразились еще 21 608 человек. Кремль признал дефицит лекарств от COVID-19 в регионах, правительственный штаб принимает меры.

- Россия приняла ответные санкции против Германии и Франции по "делу Навального". Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что они коснутся руководства аппаратов глав этих двух стран.

- В МИД РФ подчеркнули, что мобильность турецких наблюдателей по Карабаху будет ограничена. Они будут находиться только в пределах наблюдательного центра на территории Азербайджана. В Кремле также заявили, что миротворцами будут исключительно россияне. Между тем глава турецкого МИД Мевлют Чавушоголу заявил, что Турция в процессе мониторинга будет играть такую же роль, как и Россия.

- Премьер Армении заявил, что трехстороннее соглашение не решает карабахский вопрос. Никол Пашинян вновь подчеркнул, что в случае продолжения боев мог быть потерян Степанакерт, и призвал народ объединиться вокруг власти. Днем в Ереване снова прошли акции протеста. После разгона одного из митингов протестующие собрались вновь.

- Верховный суд освободил фигурантов "дела Baring Vostok" из-под домашнего ареста. В их отношении введен запрет определенных действий. Также суд снял арест с имущества третьих лиц в рамках дела. Основатель Baring Vostok Майкл Калви заявил о намерении вернуться к работе.

- В России налоговые каникулы для малого и среднего бизнеса в наиболее пострадавших отраслях продлили до конца года.

- Началась подготовка большой пресс-конференции Владимира Путина. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал, что мероприятие пройдет в необычном формате, в частности, с элементами прямой линии.

- Президента Украины Владимира Зеленского госпитализировали с коронавирусом. В Офисе президента сообщили, что состояние главы государства не ухудшилось, но в клинической больнице "Феофания" ему удобнее работать и соблюдать самоизоляцию.

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