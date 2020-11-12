Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:48Заразились
на 12.11В России 1 858 568+21 608В мире 52 126 793+670 018

В Петербурге демонтируют стихийный мемориал погибшим от COVID медикам

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Мемориал петербургским медикам, погибшим на работе во время пандемии коронавируса, демонтируют в пятницу со строительного забора на Малой Садовой улице, следует из сообщения пресс-службы администрации губернатора северной столицы.

Отмечается, что с ограждения (строительного забора) будут сняты фотографии медицинских работников, которые затем передадут Государственному музею политической истории. Фотографии станут частью постоянной экспозиции музея.

В тот же день на углу Петропавловской улицы и набережной реки Карповки - напротив Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им.Павлова - будет установлена табличка у будущего памятника "Ангел. Посвящается медицинским работникам, погибшим от COVID-19".

Автором скульптуры является петербургский скульптор Роман Шустров, умерший в пандемию. Рядом c табличкой будет расположен QR-код, дающий возможность зайти на онлайн-выставку портретов погибших медиков.

"Стена памяти" на Малой Садовой стихийно возникла в апреле этого года, когда жители города стали размещать на строительном заборе фотографии медиков, погибших от COVID-19.

К началу сентября погибшими от коронавируса в результате работы с больными в Петербурге были признаны 35 медицинских работников.

Петербург Коронавирус

Новости

Российские следователи возбудили дело после гибели Ми-24 в Армении

Российские следователи возбудили дело после гибели Ми-24 в Армении

В школе Кронштадта произошло массовое отравление учеников

В Петербурге предложили на час продлить время продажи алкоголя

Россия приняла ответные санкции по "делу Навального"

Россия приняла ответные санкции по "делу Навального"

В горизбиркоме Петербурга не стали комментировать слухи об отставке председателя комиссии

Онлайн-ритейлер "Утконос" впервые вышел за пределы Московского региона

Экономический кризис

Налоговые каникулы для малого и среднего бизнеса продлили до конца года

Ежегодная большая пресс-конференция Путина пройдет в необычном формате

Ежегодная большая пресс-конференция Путина пройдет в необычном формате
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Кремль подчеркнул, что в Карабахе будут только российские миротворцы

В МВД предложили разрешить водить машину с 17 лет

В МВД предложили разрешить водить машину с 17 лет
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');