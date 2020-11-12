В Петербурге демонтируют стихийный мемориал погибшим от COVID медикам

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Мемориал петербургским медикам, погибшим на работе во время пандемии коронавируса, демонтируют в пятницу со строительного забора на Малой Садовой улице, следует из сообщения пресс-службы администрации губернатора северной столицы.

Отмечается, что с ограждения (строительного забора) будут сняты фотографии медицинских работников, которые затем передадут Государственному музею политической истории. Фотографии станут частью постоянной экспозиции музея.

В тот же день на углу Петропавловской улицы и набережной реки Карповки - напротив Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им.Павлова - будет установлена табличка у будущего памятника "Ангел. Посвящается медицинским работникам, погибшим от COVID-19".

Автором скульптуры является петербургский скульптор Роман Шустров, умерший в пандемию. Рядом c табличкой будет расположен QR-код, дающий возможность зайти на онлайн-выставку портретов погибших медиков.

"Стена памяти" на Малой Садовой стихийно возникла в апреле этого года, когда жители города стали размещать на строительном заборе фотографии медиков, погибших от COVID-19.

К началу сентября погибшими от коронавируса в результате работы с больными в Петербурге были признаны 35 медицинских работников.